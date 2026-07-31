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Haberler İngiltere Premier Lig 16 transfer yapacağız

16 transfer yapacağız

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, “Rakam şaşırtıcı olabilir, ama 16 oyuncu transfer edeceğiz” dedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
16 transfer yapacağız
Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Kasımpaşa ile yarın oynayacakları hazırlık maçı öncesi konuştu. Ilıcalı, "Rakam şaşırtıcı olabilir, ama 16 oyuncu getireceğiz. Başarabilirsek hayalimizdeki kadroyu kuracağız" dedi. Acun Ilıcalı Trabzonspor'dan ayrılan scout şefi Eren Mert ile anlaşma sağladıklarını belirterek "Avrupa hayali olduğunu söyledi. Bir Türk gencinin Avrupa'da adını duyurmak istemesi çok güzel bir şey" diye konuştu.
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