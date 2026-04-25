CANLI | Liverpool-Crystal Palace maçı ne zaman? Saati ve canlı yayın kanalı!

Liverpool'da sezonun bu kritik aşamasında kale mevkisinde beklenmedik bir kriz yaşanıyor. Alisson'un sakatlığı sürerken, Merseyside derbisinde sakatlanan Mamardashvili'nin de yokluğunda eldivenleri 29 yaşındaki Freddie Woodman devralacak. Liverpool, geçtiğimiz hafta derbide 100. dakikada gelen golle kazandığı moralin üzerine, bu sezon kupada ve ligde boyun eğdiği Palace'ı devirerek Şampiyonlar Ligi yolunda dev bir adım atmak istiyor. Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace ise tam bir dev katili kimliğiyle sahaya çıkıyor. Bu sezon Liverpool'u lig ve kupa dahil olmak üzere tam üç maçta devirmeyi başaran konuk ekip, Anfield'dan bir kez daha zaferle dönerek 2006/07 Arsenal'inden sonra Liverpool'u evinde bir sezonda iki kez yenen ilk takım olmayı hedefliyor. İşte Liverpool-Crystal Palace maçının detayları!

Liverpool-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftası kapsamındaki Liverpool-Crystal Palace maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 17.00'de başlayacak.

Liverpool-Crystal Palace MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Liverpool-Crystal Palace mücadelesi, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Liverpool-Crystal Palace MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Woodman; Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Mateta