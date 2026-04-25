Haberler İngiltere Premier Lig CANLI | Liverpool-Crystal Palace maçı ne zaman? Saati ve canlı yayın kanalı!

Premier Lig’de 55 puanla 5. sırada yer alan Liverpool, 43 puanla 13. basamakta bulunan Crystal Palace’ı ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi vizesi için 4. sıradaki Aston Villa ile amansız bir yarışa giren Arne Slot’un öğrencileri, bu sezon kendilerini üç kez mağlup eden Palace karşısında şanssızlığını kırmak istiyor. Konuk ekip Crystal Palace ise Avrupa kupaları yorgunluğuna rağmen Anfield’da bir kez daha sürpriz yaparak sezonu üst sıralarda bitirme peşinde. Peki, Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool'da sezonun bu kritik aşamasında kale mevkisinde beklenmedik bir kriz yaşanıyor. Alisson'un sakatlığı sürerken, Merseyside derbisinde sakatlanan Mamardashvili'nin de yokluğunda eldivenleri 29 yaşındaki Freddie Woodman devralacak. Liverpool, geçtiğimiz hafta derbide 100. dakikada gelen golle kazandığı moralin üzerine, bu sezon kupada ve ligde boyun eğdiği Palace'ı devirerek Şampiyonlar Ligi yolunda dev bir adım atmak istiyor. Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace ise tam bir dev katili kimliğiyle sahaya çıkıyor. Bu sezon Liverpool'u lig ve kupa dahil olmak üzere tam üç maçta devirmeyi başaran konuk ekip, Anfield'dan bir kez daha zaferle dönerek 2006/07 Arsenal'inden sonra Liverpool'u evinde bir sezonda iki kez yenen ilk takım olmayı hedefliyor. İşte Liverpool-Crystal Palace maçının detayları!

Liverpool-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftası kapsamındaki Liverpool-Crystal Palace maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 17.00'de başlayacak.

Liverpool-Crystal Palace Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Liverpool-Crystal Palace mücadelesi, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Liverpool-Crystal Palace MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Woodman; Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Mateta

Göztepe-Antalyaspor maçı hangi kanalda? 08:47
Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? 08:29
İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı detayları! 08:19
Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! 00:55
Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... 00:55
G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! 00:55
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı 00:55
G.Saray'a transferde müjde! Salah... 00:55
F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi 00:55
F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi! 00:55
Udinese'den Zaniolo açıklaması! 00:55
RAMS Başakşehir gol oldu yağdı! 00:55