Premier Lig alev alev

Premier Lig'de 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen lider Arsenal, 11 haftadır yenilmeyen Bournemouth'a Emirates Stadı'nda 2-0 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında Manchester City'yi umutlandırdı. Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 90. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi. Deplasmanda Chelsea'ye konuk olan Manchester City, sahadan 3-0 galip ayrılarak Arsenal ile puan farkını 6'ya indirdi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, ertelenen Crystal Palace ve bu hafta Arsenal maçlarından kayıpsız ayrılmaları halinde bitime 5 hafta kala başkent ekibiyle puanları eşitleyecek.