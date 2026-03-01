Old Trafford’da iftar sofrası

Manchester United'ın ünlü stadı Old Trafford'da, Müslüman Taraftarlar Kulübü (MUMSC) tarafından iftar organizasyonu düzenlendi.
Manchester United'ın ünlü stadı Old Trafford'da, Müslüman Taraftarlar Kulübü (MUMSC) tarafından iftar organizasyonu düzenlendi. İftar saatinde ezan okunmasıyla oruçlar açıldı, ardından Kur'an tilaveti yapıldı ve cemaatle namaz kılındı. Etkinliğe M. United'ın Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui de katıldı.