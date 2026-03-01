CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Old Trafford’da iftar sofrası

Old Trafford’da iftar sofrası

Manchester United'ın ünlü stadı Old Trafford'da, Müslüman Taraftarlar Kulübü (MUMSC) tarafından iftar organizasyonu düzenlendi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Old Trafford’da iftar sofrası
Manchester United'ın ünlü stadı Old Trafford'da, Müslüman Taraftarlar Kulübü (MUMSC) tarafından iftar organizasyonu düzenlendi. İftar saatinde ezan okunmasıyla oruçlar açıldı, ardından Kur'an tilaveti yapıldı ve cemaatle namaz kılındı. Etkinliğe M. United'ın Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui de katıldı.
