Manchester United-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United-Crystal Palace karşılaşması hangi kanalda ve canlı olarak nereden izlenebilir? Premier Lig'in heyecan dolu bu mücadelesi, Old Trafford'da saat 16:00'da başlayacak ve futbolseverler ekran başında olacak. Manchester United - Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Manchester United-Crystal Palace maçında hangi oyuncular sahada olacak, kimler sakat? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER UNITED-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United-Crystal Palace maçı 1 Mart Pazar günü saat 17:00'de oynanacak.

MAN. UNITED-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United-Crystal Palace maçı beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Manchester United FC-Crystal Palace FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United muhtemel ilk 11'i: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko

Crystal Palace muhtemel ilk 11'i: Henderson, Canvot, Richards, Lacroix, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Guessand, Strand Larsen

