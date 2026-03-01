CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United ile Crystal Palace, Premier Lig’in kritik karşılaşmasında hangi tarihte ve saat kaçta sahaya çıkacak? Pazar öğleden sonra Old Trafford’da oynanacak bu mücadele, taraftarlar ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 07:04
Manchester United-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United-Crystal Palace maçı canlı anlatım için tıklayın...

Manchester United-Crystal Palace karşılaşması hangi kanalda ve canlı olarak nereden izlenebilir? Premier Lig'in heyecan dolu bu mücadelesi, Old Trafford'da saat 16:00'da başlayacak ve futbolseverler ekran başında olacak. Manchester United - Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Manchester United-Crystal Palace maçında hangi oyuncular sahada olacak, kimler sakat? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER UNITED-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United-Crystal Palace maçı 1 Mart Pazar günü saat 17:00'de oynanacak.

MAN. UNITED-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United-Crystal Palace maçı beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Manchester United FC-Crystal Palace FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United muhtemel ilk 11'i: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko

Crystal Palace muhtemel ilk 11'i: Henderson, Canvot, Richards, Lacroix, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Guessand, Strand Larsen

👉CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN 👈

ASpor CANLI YAYIN

Saran'dan dev golcü hamlesi!
Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..."
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
MOSSAD İran'ı içeriden oyuyor! Hamaney'i nokta atışı İsrail'e sattılar | Heniyye'nin şehadeti ve 12 gün savaşında da aynı senaryo
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 01:38
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 01:37
A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! 01:29
Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." 01:24
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." 01:23
Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! 01:23
Daha Eski
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! 01:23
G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! 01:23
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:23
RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! 01:23
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 01:23
G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! 01:23