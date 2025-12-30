Burnley-Newcastle United maçı tüm detayları: Saati, kanalı ve 11'leri!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Burnley, sahasında Newcastle United’ı ağırlıyor. Ligde topladığı 12 puanla 19. sırada yer alan ve düşme hattının 6 puan gerisinde kalan Scott Parker yönetimindeki Burnley, son iki maçından beraberlikle ayrılarak yakaladığı direnci galibiyetle taçlandırmak istiyor. 23 puanla 14. sırada bulunan ve özellikle deplasman formundaki istikrarsızlıkla dikkat çeken Eddie Howe’un Newcastle’ı ise 2025 yılını, ilk 10 hedefine yaklaşarak kapatmayı amaçlıyor. İşte Burnley-Newcastle United maçı detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 13:35 Güncellema Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 13:40
Premier Lig'de yılın son günlerine girilirken Turf Moor, hem ev sahibi hem de konuk ekip için sezonun kırılma anlarından birine ev sahipliği yapıyor. Burnley, son olarak Everton karşısında aldığı golsüz beraberlikle savunmada toparlanma sinyalleri verse de hücum hattındaki kısırlığı aşmak için ekibin yaratıcılığına güveniyor. Diğer tarafta, adeta bir revire dönen Newcastle United cephesinde ise teknik direktör Eddie Howe, savunma hattındaki eksikler nedeniyle kadro kurmakta büyük zorluk yaşıyor. Lewis Miley gibi isimleri alışık olmadıkları pozisyonlarda görevlendirmek zorunda kalan konuk takım, deplasman kabusuna son vermeye çalışacak. İşte Burnley-Newcastle United maçı detayları...

Burnley-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Burnley-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Newcastle United maçı, 30 Aralık Salı günü oynanacak. Turf Moor'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Burnley-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley-Newcastle United maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Robert Jones yönetecek.

Burnley-Newcastle United MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Laurent, Ekdal, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Edwards, Broja, Bruun Larsen

Newcastle United: Ramsdale; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Ramsey; Murphy, Woltemade, Gordon

