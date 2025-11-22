CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Enes Ünal sahneye çıktı Bournemouth müthiş geri döndü!

Enes Ünal sahneye çıktı Bournemouth müthiş geri döndü!

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Bournemouth, ikinci yarıda geri dönerek Enes Ünal'ın golüyle West Ham ile berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 20:34
Enes Ünal sahneye çıktı Bournemouth müthiş geri döndü!

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Bournemouth ile West Ham United, Vitality Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. West Ham'ın 2-0 öne geçtiği mücadele nefes kesen bir geri dönüşe sahne oldu ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

West Ham, 11 ve 35. dakikalarda Callum Wilson'ın golleriyle kısa sürede 2-0'lık avantaj yakaladı. Ancak ikinci yarıda işler değişti. Bournemouth, 69. dakikada Marcus Tavernier'in penaltı golüyle umutlandı. Dakikalar 81'i gösterdiğinde ise sahneye Enes Ünal çıktı. Milli golcü, topu ağlara göndererek müthiş geri dönüşü tamamladı.

Yeni teknik direktörü Nuno Espírito Santo yönetiminde son üç maçını kaybetmeyen West Ham puanını 11'e yükseltirken iki maç aradan sonra puan alan Bournemouth ise 19 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında West Ham, Liverpool'u ağırlayacak. Bournemouth ise Sunderland deplasmanına konuk olacak.

