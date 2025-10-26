Bournemouth-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | PREMIER LİG CANLI

Bournemouth-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Bournemouth, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Sezonun sürpriz ekiplerinden biri olarak dikkat çeken ev sahibi Bournemouth, güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak namağlup serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Şu anda 5. sırada bulunan Bournemouth, puanını 18'e çıkarma amacında. Deplasmanda mücadele edecek Nottingham Forest ise Sean Dyche yönetiminde ligde çıkış arıyor. 5 puanla 18. sırada yer alan İngiliz ekibi, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönerek sıralamada yukarıya tırmanmayı planlıyor. Futbolseverler, "Bournemouth-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları…

BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak Bournemouth-Nottingham Forest maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.