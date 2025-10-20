West Ham United-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 8. haftanın kapanış perdesi Londra'da açılıyor. West Ham United, sahasında Brentford'u konuk edecek. Graham Potter dönemi sona erdikten sonra takımın başına Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo'yu getiren ev sahibi ekip, yeni hocasıyla birlikte yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Konuk ekip Brentford ise Keith Andrews yönetiminde deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Ligde istikrarlı bir performans sergilemek isteyen kırmızı-beyazlılar, hata yapmadan haftayı galibiyetle kapatmayı planlıyor. Peki, West Ham United-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında oynanacak West Ham United-Brentford maçı 20 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

WEST HAM UNITED-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak West Ham United-Brentford maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WEST HAM UNITED-BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

West Ham United: Areola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Diouf, Fernandes, Magassa, Summerville, Bowen, Soucek, Paqueta

Brentford: Kellleher, Kayode, Collins, van den Berg, Lewis-Potter, Henderson, Yarmoliuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago