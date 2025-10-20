CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

West Ham United-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 8. hafta kapanış maçında West Ham United ile Brentford karşı karşıya gelecek. Graham Potter ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Nuno Espirito Santo'yu getiren ev sahibi ekip, Portekizli çalıştırıcı önderliğinde çıkış arıyor. Keith Andrews ile zorlu deplasmandan 3 puan almanın hesaplarını yapan Brentford ise hata yapmak istemiyor. Peki, West Ham United-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 13:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
West Ham United-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

West Ham United-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 8. haftanın kapanış perdesi Londra'da açılıyor. West Ham United, sahasında Brentford'u konuk edecek. Graham Potter dönemi sona erdikten sonra takımın başına Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo'yu getiren ev sahibi ekip, yeni hocasıyla birlikte yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Konuk ekip Brentford ise Keith Andrews yönetiminde deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Ligde istikrarlı bir performans sergilemek isteyen kırmızı-beyazlılar, hata yapmadan haftayı galibiyetle kapatmayı planlıyor. Peki, West Ham United-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında oynanacak West Ham United-Brentford maçı 20 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

WEST HAM UNITED-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak West Ham United-Brentford maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WEST HAM UNITED-BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

West Ham United: Areola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Diouf, Fernandes, Magassa, Summerville, Bowen, Soucek, Paqueta

Brentford: Kellleher, Kayode, Collins, van den Berg, Lewis-Potter, Henderson, Yarmoliuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago

