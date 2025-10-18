Sunderland - Wolverhampton maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig) Sunderland - Wolverhampton maçı CANLI izle!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Premier Lig’de Sunderland – Wolverhampton maçı hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacak? Wolverhampton, Cumartesi günü alt sıralarda mücadele ettiği ligde ilk galibiyetini almak için Işık Stadyumu’nda sahaya çıkacak; peki, Kara Kediler bunu engelleyebilecek mi? İki takımın üst ligdeki son karşılaşması 2012’de golsüz berabere bitmişti; bu kez sahadan hangi sonuç çıkacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 12:59 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 13:04
Sunderland – Wolverhampton maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Premier Lig'de alt sıralarda mücadele eden Wolverhampton Wanderers, Cumartesi öğleden sonra Işık Stadyumu'nda Sunderland'e konuk olacak. Peki, Wolverhampton sezondaki ilk galibiyetini alabilecek mi? Futbolseverler, Sunderland-Wolverhampton maçının detaylarını merak ediyor. Sunderland Wolverhampton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig Sunderland Wolverhampton maçı nasıl izlenir? Sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Sunderland - Wolverhampton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

SUNDERLAND - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak.

SUNDERLAND WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland Wolverhampton maçı Bein Sports Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

SUNDERLAND - WOLVERHAMPTON MAÇI NASIL İZLENİR?

Sunderland-Wolverhampton Wanderers FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Sunderland'ın muhtemel ilk 11'i: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Masuaku; Rigg, Xhaka, Le Fee; Talbi, Isidor, Adingra

Wolverhampton Wanderers'ın muhtemel ilk 11'i: Johnstone; Tchatchoua, S. Bueno, Krejci, H. Bueno; Munetsi, Andre, J. Gomes; Arias, Strand Larsen, Hwang

