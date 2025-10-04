CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 7. hafta maçında Arsenal ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 10:44
Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Arsenal - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 7. hafta maçında Arsenal, evinde West Ham United'ı ağırlayacak. Emirates'te oynanacak karşılaşmada John Brooks düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal - West Ham United maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arsenal - West Ham United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze

West Ham United: Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf; Magassa; Bowen, Fernandes, Paqueta, Summerville; Fullkrug

