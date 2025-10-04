Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 7. hafta maçında Arsenal, evinde West Ham United'ı ağırlayacak. Emirates'te oynanacak karşılaşmada John Brooks düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal - West Ham United maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arsenal - West Ham United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze

West Ham United: Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf; Magassa; Bowen, Fernandes, Paqueta, Summerville; Fullkrug