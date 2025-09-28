CANLI SKOR ANA SAYFA
Newcastle United 1-2 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Newcastle United 1-2 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Arsenal, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'ı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 22:08
Newcastle United 1-2 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United ile Arsenal, Sports Direct Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, müsabakanın 34. dakikasında Nick Woltemade'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Arsenal aradığı golleri son dakikalarda buldu. Konuk takım, 84. dakikada Mikel Merino ile beraberliği yakalarken, 90+6. dakikada da Gabriel'in kaydettiği golle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini elde eden Arsenal, puanını 13'ye yükseltti ve 2. sırada bulunuyor. Ligdeki 2. yenilgisini alan Newcastle United ise 6 puanla 15. sırada yer aldı.

