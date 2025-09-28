Newcastle United 1-2 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United ile Arsenal, Sports Direct Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, müsabakanın 34. dakikasında Nick Woltemade'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Arsenal aradığı golleri son dakikalarda buldu. Konuk takım, 84. dakikada Mikel Merino ile beraberliği yakalarken, 90+6. dakikada da Gabriel'in kaydettiği golle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini elde eden Arsenal, puanını 13'ye yükseltti ve 2. sırada bulunuyor. Ligdeki 2. yenilgisini alan Newcastle United ise 6 puanla 15. sırada yer aldı.