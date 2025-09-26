Ferdi Kadıoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Sakatken gol attım

Ağustos 2024'te Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı talihsiz sakatlık sebebi ile geride bıraktığımız sezon yalnızca 8 maçta forma giymiş ve 2 gol katkısı sunmuştu.

Yaklaşık 10 ay sonra ilk 11'e dönen Ferdi, The Athletic'e verdiği röportaj ile gündem oldu. 13 Eylül'de oynanan Bournemouth maçı ile birlikte sahalara dönen 25 yaşındaki sol bek, sakatlık dönemine dair itiraflarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"SAKATKEN GOL ATTIM"

Ameliyat kararının alınmasına giden süreçten bahseden Ferdi, "Ayak başparmağımda bir yaralanma (bağ kopması) vardı. İlk başta ameliyatsız iyileşmesini bekledik. Düzgün iyileşmedi. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldım ve bu da biraz zaman aldı. Ameliyattan sonra iyileşmekte zorlandım. Uzun süre çok ağrım oldu. Bu yüzden beklediğimden biraz daha uzun sürdü." dedi.

Öte yandan yıldız futbolcu, "İlk golümü atmadan önce çıktığım maçta sakatlandım. Ağrı kesicilerle bir maç daha oynadım. Yani Liverpool ile oynadığım ikinci maç sakatlıktan sonraydı. Sakatken gol attım." itirafında bulundu.

"KENDİMİ TEKRAR GÖSTERMEM GEREKİYOR"

"Çok sinir bozucuydu; kulübe katılmaktan gerçekten çok mutlu oluyorsunuz, kendinizi gösteriyorsunuz. Sonra büyük bir sakatlık geçiriyorsunuz. Kendinizi gösteremiyorsunuz. Harika bir Avrupa Şampiyonası geçirdim. Kendinizi göstermek için ritmi korumananız gerekiyor. Her şeyden önce, adaptasyon için zamana ihtiyacınız var. Gittikçe iyiye gidiyordu ve sonra o aksilik yaşandı. Bu kolay olmadı. Şimdi daha güçlü bir şekilde geri dönüp kendimi tekrar göstermem gerekiyor."