CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Ferdi Kadıoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Sakatken gol attım

Ferdi Kadıoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Sakatken gol attım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, sakatlık sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki sol bek, Liverpool filelerini havalandırdığı maça sakat bir şekilde çıktığını itiraf etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 16:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Ferdi Kadıoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Sakatken gol attım

Ağustos 2024'te Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı talihsiz sakatlık sebebi ile geride bıraktığımız sezon yalnızca 8 maçta forma giymiş ve 2 gol katkısı sunmuştu.

Yaklaşık 10 ay sonra ilk 11'e dönen Ferdi, The Athletic'e verdiği röportaj ile gündem oldu. 13 Eylül'de oynanan Bournemouth maçı ile birlikte sahalara dönen 25 yaşındaki sol bek, sakatlık dönemine dair itiraflarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"SAKATKEN GOL ATTIM"

Ameliyat kararının alınmasına giden süreçten bahseden Ferdi, "Ayak başparmağımda bir yaralanma (bağ kopması) vardı. İlk başta ameliyatsız iyileşmesini bekledik. Düzgün iyileşmedi. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldım ve bu da biraz zaman aldı. Ameliyattan sonra iyileşmekte zorlandım. Uzun süre çok ağrım oldu. Bu yüzden beklediğimden biraz daha uzun sürdü." dedi.

Öte yandan yıldız futbolcu, "İlk golümü atmadan önce çıktığım maçta sakatlandım. Ağrı kesicilerle bir maç daha oynadım. Yani Liverpool ile oynadığım ikinci maç sakatlıktan sonraydı. Sakatken gol attım." itirafında bulundu.

"KENDİMİ TEKRAR GÖSTERMEM GEREKİYOR"

"Çok sinir bozucuydu; kulübe katılmaktan gerçekten çok mutlu oluyorsunuz, kendinizi gösteriyorsunuz. Sonra büyük bir sakatlık geçiriyorsunuz. Kendinizi gösteremiyorsunuz. Harika bir Avrupa Şampiyonası geçirdim. Kendinizi göstermek için ritmi korumananız gerekiyor. Her şeyden önce, adaptasyon için zamana ihtiyacınız var. Gittikçe iyiye gidiyordu ve sonra o aksilik yaşandı. Bu kolay olmadı. Şimdi daha güçlü bir şekilde geri dönüp kendimi tekrar göstermem gerekiyor."

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!
DİĞER
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan FIFA, UEFA ve tüm federasyonlara Gazze çağrısı! "İsrail'i derhal men edin"
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca salonu terk ettiler
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
Ersun Yanal'dan F.Bahçe için olay hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! 16:14
Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? 16:07
Sakaryaspor'da kadro dışı kararı! Sakaryaspor'da kadro dışı kararı! 16:07
Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! 15:38
Defne tarihe geçti! Tam 4 altın madalya... Defne tarihe geçti! Tam 4 altın madalya... 15:26
Saran F.Bahçeli futbolcularla bir araya geldi Saran F.Bahçeli futbolcularla bir araya geldi 15:18
Daha Eski
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 15:12
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu mu? ZTK 3. eleme turu maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu mu? ZTK 3. eleme turu maçları ne zaman oynanacak? 15:09
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi! 15:04
Alanyaspor - Galatasaray maçı detayları! Alanyaspor - Galatasaray maçı detayları! 14:51
Liverpool'dan vefalı hareket! Diogo Jota... Liverpool'dan vefalı hareket! Diogo Jota... 14:21
G.Saray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu G.Saray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu 14:15