West Ham United-Tottenham maçı izle | West Ham United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

West Ham United-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig heyecanı West Ham United ile Tottenham karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Graham Potter yönetimindeki West Ham United, milli ara sonrası 3 puan alarak taraftarına moral vermek istiyor. Öte yandan, yeni sezona Thomas Frank ile başlayan Tottenham, deplasmanda mutlak galibiyet arıyor. Peki, West Ham United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak West Ham United-Tottenham maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

WEST HAM UNITED-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak West Ham United-Tottenham maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WEST HAM UNITED-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

West Ham United: Hermansen, Diouf, Kilman, Mavropanos, Walker-Peters, Magassa, Ward-Prowse, Fernandes, Soucek, Bowen, Paqueta

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Palhinha, Sarr, Kudus, Simons, Johnson, Richarlison