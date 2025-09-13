Bournemouth-Brighton maçı izle | Bournemouth-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bournemouth-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig heyecanı Bournemouth ile Brighton karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapan Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, milli ara sonrası 3 puan alarak taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Öte yandan, Fabian Hürzeler ile çıkış arayan Brighton, deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Bournemouth-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOURNEMOUTH-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Bournemouth-Brighton maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

BOURNEMOUTH-BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth-Brighton maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.