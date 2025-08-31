CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Liverpool 1-0 Arsenal | MAÇ SONUCU - ÖZET

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Liverpool, Premier Lig'in 3. haftasında evinde Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, Anfield Road'da Arsenal'i konuk etti. Uzun süre golsüz eşitlikle süren karşılaşmada sessizliği 83. dakikada Dominik Szoboszlai bozdu. Macar futbolcu frikikten attığı golle Liverpool'a 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla beraber Liverpool ligde 3'te 3 yaparak kayıpsız devam ederken, ilk 2 maçını kazanan Arsenal ise ilk puan kaybını yaşadı.

Öte yandan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer İngiliz rakibi Manchester City de TSİ 16.00'da deplasmanda oynadığı karşılaşmada Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

