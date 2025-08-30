Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Manchester United - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Manchester United, evinde Burnley'i ağırlayacak. Old Trafford'da oynanacak karşılaşmada Samuel Barrott düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United - Burnley maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester United - Burnley MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Cunha

Burnley: Dubravka; Walker, Humphreys, Esteve, Ekdal, Hartman; Mejbri, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster