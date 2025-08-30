Leeds United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Leeds United, evinde Newcastle United'ı ağırlayacak. Elland Road'da oynanacak karşılaşmada Peter Bankes düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Leeds United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leeds United - Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leeds United - Newcastle United maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United - Newcastle United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Gruev, Longstaff; James, Piroe, Gnonto

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Miley, Guimaraes, Ramsey; Elanga, Osula, Barnes