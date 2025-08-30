CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Leeds United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Leeds United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 3. hafta maçında Leeds United ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Leeds United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:21
Leeds United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Leeds United - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Leeds United, evinde Newcastle United'ı ağırlayacak. Elland Road'da oynanacak karşılaşmada Peter Bankes düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Leeds United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leeds United - Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leeds United - Newcastle United maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United - Newcastle United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Gruev, Longstaff; James, Piroe, Gnonto

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Miley, Guimaraes, Ramsey; Elanga, Osula, Barnes

