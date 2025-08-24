CANLI SKOR ANA SAYFA
Crystal Palace-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 2. hafta maçında Crystal Palace ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ikinci maçında 3 puan alarak lige etkili bir giriş yapmayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Crystal Palace-Nottingham Forest maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Anthony Taylor'un yöneteceği Crystal Palace-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 11:15 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 11:17
Crystal Palace-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Crystal Palace, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Crystal Palace-Nottingham Forest maçı nasıl izlenir?". İşte, Crystal Palace-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Crystal Palace-Nottingham Forest maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell, Devenny, Sarr, Mateta

Nottingham Forest: Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Wood

