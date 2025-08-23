Brentford - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Brentford - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Brentford, evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Gtech Community Stadium'da oynanacak karşılaşmada Tony Harrington düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Brentford - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford - Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brentford - Aston Villa maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brentford - Aston Villa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Jensen, Henderson, Damsgaard; Lewis-Potter, Thiago, Schade

Aston Villa: Martinez; Cash, Torres, Mings, Digne; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins