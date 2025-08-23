CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Brentford - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Brentford - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında Brentford ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Brentford - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brentford - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Brentford - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Brentford, evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Gtech Community Stadium'da oynanacak karşılaşmada Tony Harrington düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Brentford - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford - Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brentford - Aston Villa maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brentford - Aston Villa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Jensen, Henderson, Damsgaard; Lewis-Potter, Thiago, Schade

Aston Villa: Martinez; Cash, Torres, Mings, Digne; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a o isimden ret! Teklif sunulmuştu
F.Bahçe'de Alvarez transferi sonrası işler karıştı!
DİĞER
Hasan Denizyaran: Söylersem çıta yükselir, hayatıma giren daha fazlasını ister!
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz...
Barış Alper'i transfer etmekten vazgeçtiler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma - Bologna maçı hangi kanalda? Roma - Bologna maçı hangi kanalda? 11:08
Milan - Cremonese maçı hangi kanalda? Milan - Cremonese maçı hangi kanalda? 11:04
Sassuolo - Napoli maçı hangi kanalda? Sassuolo - Napoli maçı hangi kanalda? 11:00
Genoa - Lecce maçı hangi kanalda? Genoa - Lecce maçı hangi kanalda? 10:55
Levante - Barcelona maçı hangi kanalda? Levante - Barcelona maçı hangi kanalda? 10:49
G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz... G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz... 10:49
Daha Eski
Atletico Madrid - Elche maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Elche maçı hangi kanalda? 10:46
Mallorca - Celta Vigo maçı hangi kanalda? Mallorca - Celta Vigo maçı hangi kanalda? 10:42
Bournemouth - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Bournemouth - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 10:36
Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda? Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda? 10:33
Burnley - Sunderland maçı hangi kanalda? Burnley - Sunderland maçı hangi kanalda? 10:29
Bournemouth - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Bournemouth - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 10:25