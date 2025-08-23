Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Arsenal - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Arsenal, evinde Leeds United'ı ağırlayacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Jarred Gillett düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Leeds United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal - Leeds United maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arsenal - Leeds United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Leeds United: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Gruev, Tanaka; Gnonto, Nmecha, Harrison