CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında Arsenal ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Arsenal - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Arsenal, evinde Leeds United'ı ağırlayacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Jarred Gillett düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Leeds United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal - Leeds United maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arsenal - Leeds United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Leeds United: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Gruev, Tanaka; Gnonto, Nmecha, Harrison

ASpor CANLI YAYIN

Barış Alper'i transfer etmekten vazgeçtiler!
Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
DİĞER
İBB'den şehir trafiğine büyük darbe!
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
G.Saray'a City'den yıldız yağmuru!
İşte F.Bahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimali...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kocaelispor maçı saat kaçta? 09:55
Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! 09:54
G.Saray'a City'den yıldız yağmuru! G.Saray'a City'den yıldız yağmuru! 09:49
Bodrum FK - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Bodrum FK - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? 09:47
Iğdır FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda? Iğdır FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda? 09:44
Esenler Erokspor - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Esenler Erokspor - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? 09:40
Daha Eski
Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? 09:34
Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 09:22
İşte F.Bahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimali... İşte F.Bahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimali... 09:15
Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 08:37
Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! 00:45
Barış Alper'e yaylım ateşi! Barış Alper'e yaylım ateşi! 00:45