Bournemouth'un Ganalı oyuncusu Semenyo'ya Liverpool'un bir taraftarından ırkçı saldırı

Bournemouth'un Ganalı oyuncusu Semenyo'ya Liverpool'un bir taraftarından ırkçı saldırı

İngiltere Premier Ligi sezon açılışında oynanan Liverpool-Bournemouth maçında konuk ekibin 25 yaşındaki Ganalı oyuncusu Antoine Semenyo, ev sahibi bir taraftarın ırkçı sözlerine maruz kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:57
Bournemouth'un Ganalı oyuncusu Semenyo'ya Liverpool'un bir taraftarından ırkçı saldırı

Karşılaşmanın 29. dakikasında Bournemouth'un sağ kanat oyuncusu Semenyo'ya bir Liverpool taraftarının ırkçı sözler söylenmesi üzerine hakem Anthony Taylor, maçı bir süre durdurdu.

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, futbolcuya yönelik ırkçı saldırıyı yapan 47 yaşındaki kişinin Anfield Stadyumu'ndan çıkarılıp hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Semenyo, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek "Anfield'daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesi bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak. O an beni destekleyen takım arkadaşlarıma, gerçek karakterlerini gösteren Liverpool oyuncularına ve taraftarlarına, profesyonelce davranan Premier Lig yetkililerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Liverpool'un 4-2 galip geldiği maçta takımının iki golüne imzasını atan Ganalı oyuncu "Futbol, en önemli anlarda en iyi yönünü gösterdi. O iki golü atmak, sahada gerçekten önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. İşte bu yüzden oynuyorum - böyle anlar için, takım arkadaşlarım için, bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için. Futbol dünyasının dört bir yanından gelen yoğun destek mesajları, bu sporu neden sevdiğimi hatırlatıyor. Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz." dedi.

Premier Lig ve Liverpool yaptığı açıklamalarla Semenyo'nun yanında olduklarını ve yaşanan hadiseyi kınadıklarını belirten açıklamalar yaptı.

SON DAKİKA
4
