Aston Villa 0-0 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET)

Premier Lig'in ilk haftasında Aston Villa, sahasında Newcastle United'ı konuk etti. Villa Park'ta oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 66. dakikasında Aston Villa önemli bir darbe aldı. Ezri Konsa, rakip forvet Anthony Gordon'a bariz gol şansı varken yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan ev sahibi ekip, kalan dakikalarda rakibine karşı skoru korumayı başardı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da sezona birer puanla giriş yaptı. Premier Lig'in ikinci haftasında Aston Villa deplasmanda Brentford'a konuk olacak. Newcastle United ise sahasında son şampiyon Liverpool'u ağırlayacak.