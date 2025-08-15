Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Liverpool - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Liverpool, evinde Bournemouth'u ağırlayacak. Anfield'de oynanacak karşılaşmada Anthony Taylor düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool - Bournemouth maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Bournemouth: Petrovic; Araujo, Senesi, Hill, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Ouattara; Evanilson