Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başlıyor. İlk hafta maçında Liverpool ile Bournemouth kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 11:09
Liverpool - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Liverpool, evinde Bournemouth'u ağırlayacak. Anfield'de oynanacak karşılaşmada Anthony Taylor düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool - Bournemouth maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Bournemouth: Petrovic; Araujo, Senesi, Hill, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Ouattara; Evanilson


