Şölen başlıyor

Premier Lig'de yeni sezon bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak. Geçen yılı şampiyonlukla noktalayan Liverpool, cuma günü Bournemouth'u ağırlayacak. Şampiyonluğun diğer adayı Manchester City, teknik direktörlüğünü Pereira'nın yaptığı Wolverhampton'a konuk olacak. Haftanın en önemli maçlarından biri ise Old Trafford'da yapılacak. Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sonuçlarından birine imza atan Manchester United, ligi ikinci sırada tamamlayan ve yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka 17 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.