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Haberler İngiltere Premier Lig Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Liverpool 37. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brighton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 11:53
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Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Brighton ile Liverpool kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRİGHTON-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton-Liverpool maçı 19 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BRİGHTON-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Verbruggen, Wieffer, van Hecke, Webster, Estupinan, Baleba, Ayari, Lamptey, Gruda, Minteh, Welbeck

Liverpool: Kelleher, Bradley, Quansah, van Dijk, Tsimikas, Endo, Mac Allister, Elliott, Gakpo, Salah, Jota

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