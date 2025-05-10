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Haberler İngiltere Premier Lig Southampton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Southampton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton ile Manchester City 36. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Southampton-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 14:56
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Southampton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Southampton-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Southampton ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Southampton-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton-Manchester City maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Southampton: Ramsdale, Herwood-Bellis, Bednarek, Stephens, Walker-Peters, Downes, Ugochukwu, Manning, Fernandes, Sulemana, Archer

Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Silva, Kovacic, Savinho, Marmoush, Doku, De Bruyne

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