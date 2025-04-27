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Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Manchester United 34. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 12:46
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Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth-Manchester United maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Arrizabalaga, Smith, Zabarnyi, Hujisen, Kerkez, Scott, Adams, Semenyo, Kluivert, Tavernier, Evanilson

Manchester United: Onana, Yoro, Maguire, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Fernandes, Garnacho, Hojlund

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