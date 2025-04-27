Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth-Manchester United maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Arrizabalaga, Smith, Zabarnyi, Hujisen, Kerkez, Scott, Adams, Semenyo, Kluivert, Tavernier, Evanilson

Manchester United: Onana, Yoro, Maguire, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Fernandes, Garnacho, Hojlund

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