  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea-Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea-Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Chelsea-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 13:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea-Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea-Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Chelsea ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA-IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea-Ipswich Town maçı 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

Tadic için büyük ters köşe! Ajax derken...
G.Saray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
DİĞER
Sustalı Ceylan'da Ceylan gerçeklerle yüzleşti!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında önemli açıklamalar
Arda için transferde bomba iddia!
F.Bahçe'den forvet bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman? 13:19
Osasuna-Girona maçı ne zaman? Osasuna-Girona maçı ne zaman? 13:01
Sivasspor-F.Bahçe maçı detayları! Sivasspor-F.Bahçe maçı detayları! 12:52
Arda için transferde bomba iddia! Arda için transferde bomba iddia! 12:14
Karadeniz derbisinin VAR'ı belli oldu! Karadeniz derbisinin VAR'ı belli oldu! 12:06
Sivas'ta VAR hakemi belli oldu! Sivas'ta VAR hakemi belli oldu! 12:02
Daha Eski
Atalanta-Bologna maçı ne zaman? Atalanta-Bologna maçı ne zaman? 11:55
Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman? Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman? 11:46
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? 11:11
G.Saray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! G.Saray'da Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! 11:06
F.Bahçe o yıldızı bedelsiz getirecek! F.Bahçe o yıldızı bedelsiz getirecek! 10:49
Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman? Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman? 10:39