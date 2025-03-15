Erling Haaland tarihe geçti!

Ligin 29. haftasında oynanan mücadelede, City 10. dakikada penaltı kazandı. Omar Marmoush'un ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Haaland, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Bu gol, Norveçli yıldız için ayrı bir anlam taşıdı. Haaland, Premier Lig'de 100 gol katkısına (84 gol, 16 asist) ulaşan en hızlı oyuncu oldu. Bunu sadece 94 maçta başaran golcü isim, daha önce Alan Shearer (100 maç), Eric Cantona ve Mohamed Salah (116 maç), Sergio Agüero (118 maç) gibi efsanelerin rekorunu geride bıraktı.

Bu sezon ligde 27. maçına çıkan Haaland, gol sayısını 21'e yükselterek toplamda 28 gole ulaştı.