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Haberler İngiltere Premier Lig Everton-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Everton-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Everton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. David Moyes yönetiminde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi takım, etkili performansını sürdürmek istiyor. Güçlü rakibi karşısında iç saha avantajını kullanmak isteyen Everton, 30 puanla 14. sırada bulunuyor. Ruben Amorim yönetiminde bir türlü beklenilen çıkışı yakalayamayan Manchester United ise zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermek istiyor. Geçtiğimiz hafta Tottenham'a kaybeden Kırmızı Şeytanlar, 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, mücadeleyi kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, Everton-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 11:55
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Everton-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Everton-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Everton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. David Moyes'un takımın başına geçmesinin ardından dikkat çeken bir çıkış yakalayan ev sahibi takım, ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 30 puan ile 14. sıraya kadar yükselen Everton, güçlü rakibi karşısında performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Ruben Amorim ile beklenilen çıkışı bir türlü gösteremeyen Manchester United son iki lig maçını da kaybetti. Geçtiğimiz hafta Tottenham karşısında 1-0 mağlup olan Kırmızı Şeytanlar, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda yoluna devam eden Manchester temsilcisi, ligde ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Andy Madley'in yöneteceği maçta iki takım da 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Peki, Everton-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

EVERTON-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında oynanacak Everton-Manchester United maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak.

EVERTON-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

22 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da Goodison Park'ta oynanacak Everton-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ SON NOTLAR

İki takım arasında oynanan son beş Premier Lig maçını da kaybeden Everton, son dört karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı. Manchester United ise Eylül 2007'den bu yana konuk olduğu Everton deplasmanında üst üste üç maçını kazanamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Lindstrom, Gueye, Garner, Alcaraz, Harrison; Beto

Manchester United: Onana, Dalot, Mazraoui, Maguire, De Ligt, Dorgu, Fernandes, Casemiro, Zirkzee, Hojlund, Garnacho

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