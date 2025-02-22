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Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyonluğa oynayan Arsenal, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında galibiyet arıyor. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi takımda Mikel Arteta'nın nasıl bir müdahalede bulunacağı ise merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Leicester City karşısında 2-0 kazanan Arsenal, bu mücadeleyi de kazanarak Liverpool ile olan puan farkını kapatmayı hedefliyor. Declan Rice ve Odegaard önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan ev sahibi takım, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Graham Potter ile yoluna devam eden West Ham United ise son 5 lig maçının 4'ünü kazanamadı. 27 puanla 16. sırada yer alan deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Bu sezon sürpriz sonuçlara imza atan West Ham United, bir yenisini daha eklemek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arsenal-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 13:21
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Arsenal-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Arsenal ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Mikel Arteta'nın öğrencilerinin kritik karşılaşmada nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Leicester City'i 2-0 mağlup eden Londra temsilcisi, zorlu maçta da aynı başarıyı göstermek istiyor. Arsenal, ligde oynadığı 25 maçta; 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında çıkışını sürdürmek isteyen ev sahibi takım, Declan Rice ve Odegaard önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi takım, Graham Potter yönetiminde tekrar çıkış arıyor. 27 puanla 16. sırada yer alan West Ham United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Craig Pawson'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında oynanacak Arsenal-West Ham United maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

ARSENAL-WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-West Ham United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Premier Lig'de deplasmanda oynadığı Leicester City maçını 2-0 kazanan Arsenal, şampiyonluk yarışında çıkışını sürdürmek istiyor. West Ham United maçında hata yapmak istemeyen Arteta'nın öğrencileri, kritik karşılaşmayı kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Mikel Arteta yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Arsenal, lider Liverpool'un 8 puan gerisinde 53 puanla 2. sırada yer alıyor.

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