  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 14:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa - Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Liverpool maçı 19 Şubat Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
DİĞER
Milli maç takvimi 2025: Türkiye Macaristan maç ne zaman, nerede oynanacak? Gözler A Milli takımda!
Başkan Erdoğan'dan vesayet özlemi çeken TÜSİAD'a okkalı ayar: "Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz"
Mourinho'dan forvet kararı! İşte F.Bahçe'nin Anderlecht maçı 11'i
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Borussia Dortmund - Sporting CP maçı hangi kanalda? Borussia Dortmund - Sporting CP maçı hangi kanalda? 13:43
Slavko Vincic kimdir? | Slavko Vincic nereli, kaç yaşında? Yönettiği maçlar Slavko Vincic kimdir? | Slavko Vincic nereli, kaç yaşında? Yönettiği maçlar 13:32
Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması! 13:01
F.Bahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı F.Bahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı 12:23
Alimpijevic'in THY EuroLeague hayali! Alimpijevic'in THY EuroLeague hayali! 11:55
Futbolun yükselen yıldızı Omar Marmoush! Futbolun yükselen yıldızı Omar Marmoush! 11:34
Daha Eski
Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte G.Saray'ın AZ maçı 11'i Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte G.Saray'ın AZ maçı 11'i 11:30
Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır açıklaması! Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır açıklaması! 11:18
Geleceğin yıldızı F.Bahçe'ye! Sezon sonu imza var Geleceğin yıldızı F.Bahçe'ye! Sezon sonu imza var 11:11
F.Bahçe ve G.Saray arasında transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray arasında transfer savaşı! 10:57
Mourinho'dan forvet kararı! İşte F.Bahçe'nin Anderlecht maçı 11'i Mourinho'dan forvet kararı! İşte F.Bahçe'nin Anderlecht maçı 11'i 10:49
Karagenç: İki maçı da kazanıp... Karagenç: İki maçı da kazanıp... 10:27