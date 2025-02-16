Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Tottenham-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklenmedik düşüşleriyle dikkatleri üzerine çeken iki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Ange Postecoglou yönetiminde uzun süren galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta sonlandıran ev sahibi takım, taraftarı önünde üst üste ikinci 3 puanını almayı amaçlıyor. Sakatlıklar ve form düşüklüğü sonrası 15. sıraya kadar gerileyen Londra ekibinin 27 puanı bulunuyor. 29 puanla 14. sırada yer alan Manchester United ise Ruben Amorim yönetiminde bir türlü istenilen çıkışı yakalayamadı. İnişli çıkışlı performansıyla beklenmedik puan kayıpları yaşayan Kırmızı Şeytanlar, kötü gidişe dur demek istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Manchester temsilcisi, galibiyet almanın yollarını arayacak. İngiltere devlerinin oynayacağı kritik maçta Peter Bankes düdük çalacak. Peki, Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Tottenham-Manchester United maçı 16 Şubat Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Şubat Pazar günü saat 19.30'da Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KIRMIZI ŞEYTANLAR'DAN AĞIR ÜSTÜNLÜK

Tarihleri boyunca 184 maçta karşı karşıya gelen Tottenham ile Manchester United 185. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan maçlardan 92'sini Kırmızı Şeytanlar kazanırken, 46 mücadeleyi ise Londra ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 46 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Kinsky, Porro, Gray, Danso, Spence, Bergvall, Bentancur, Moore, Kulusevski, Tel, Son

Manchester United: Onana, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dorgu, Ugarte, Ferdandes, Dalot, Diallo, Mainoo, Hojlund