Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Ipswich Town ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan Pep Guardiola'nın öğrencilerinin nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Beklenmedik bir düşüş yaşayan son şampiyon, 8. sıraya kadar gerilerken ligde oynadığı 21 maçta; 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta Brentford karşısında son dakikalarını 2-0 önde götürdüğü maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Manchester City, bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Yaralarını sarmak ve moral bulmak isteyen deplasman takımı, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 16 puanla 18. sırada yer alan Ipswich Town ise son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Taratfarı önünde kazanmak isteyen ev sahibi takım, sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IPSWICH TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanacak Ipswich Town - Manchester City maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

IPSWICH TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Portman Road'da oynanacak Ipswich Town - Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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