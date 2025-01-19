  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ipswich Town ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşan Manchester City, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında çıkış arıyor. Son 5 maçta 2, galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan deplasman takımında Pep Guardiola'nın nasıl bir müdahalede bulunacağı ise merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Brentford karşısında 2-0'lık skoru koruyamayan Manchester City, mücadeleyi 2-2'lik beraberlikle tamamladı. Tekrar üst sıralara çıkmayı hedefleyen son şampiyon, küme düşme hattında olan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 16 puanla 18. sırada yer alan Ipswich Town ise evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor. Bu sezon sürpriz sonuçlara imza atan ev sahibi takım bir yenisini daha eklemek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 17:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Ipswich Town ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan Pep Guardiola'nın öğrencilerinin nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Beklenmedik bir düşüş yaşayan son şampiyon, 8. sıraya kadar gerilerken ligde oynadığı 21 maçta; 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta Brentford karşısında son dakikalarını 2-0 önde götürdüğü maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Manchester City, bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Yaralarını sarmak ve moral bulmak isteyen deplasman takımı, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 16 puanla 18. sırada yer alan Ipswich Town ise son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Taratfarı önünde kazanmak isteyen ev sahibi takım, sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IPSWICH TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanacak Ipswich Town - Manchester City maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

IPSWICH TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Portman Road'da oynanacak Ipswich Town - Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

Ada'da Barış Alper düellosu!
G.Saray'a PSG'den transfer!
DİĞER
Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Eski eşiyle barışıp tatile gitmişti: Sosyal medyadan böyle yardım istedi...
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü üyesi Türkiye’ye getirildi
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: 4 Türk kulübü...
Transferde flaş gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bursaspor taraftarı Filistin'i yalnız bırakmadı Bursaspor taraftarı Filistin'i yalnız bırakmadı 16:35
Altınordu'da Olcay Şahan ile yollar ayrıldı Altınordu'da Olcay Şahan ile yollar ayrıldı 16:27
Boluspor 90+2'de galip! Boluspor 90+2'de galip! 16:22
Net Global Sivasspor Fırtına'ya hazır Net Global Sivasspor Fırtına'ya hazır 16:17
İsviçre’de altın madalya! İsviçre’de altın madalya! 16:14
Ankara'da kazanan Sakaryaspor! Ankara'da kazanan Sakaryaspor! 16:11
Daha Eski
Adana Demirspor - Fenerbahçe maç bilgileri Adana Demirspor - Fenerbahçe maç bilgileri 16:07
Şengün durmuyor! Deplasmanda double-double Şengün durmuyor! Deplasmanda double-double 16:01
G.Saray-D. Kiev maçının hakemi belli oldu! G.Saray-D. Kiev maçının hakemi belli oldu! 15:59
Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? 14:08
Adana Demirspor - Fenerbahçe maç bilgileri Adana Demirspor - Fenerbahçe maç bilgileri 14:16
"Bu proje iki tarafı da heyecanlandırmaktadır!" "Bu proje iki tarafı da heyecanlandırmaktadır!" 14:18