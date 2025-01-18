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Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Mikel Arteta'nın öğrencileri, güçlü rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Kai Havertz, Leandro Trossard ve Rahmeem Sterling gibi isimleriyle hücum yollarında etkili olmayı hedefleyen Arsenal, lider Liverpool'un 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Londra temsilcis, Unai Emery'nin takımına karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Arsenal, liderlik yarışını sürdermeyi hedefliyor. Unai Emery yönetiminde farklı bir kimliğe bürünen Aston Villa ise bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde mücadelesini sürdürüyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan deplasman takımı, 35 puanla 8. sırada bulunuyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren haftada, takımların nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 17:30
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Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Arsenal ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi takım, Liverpool'un hemen arkasında 2 sırada yer alıyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Mikel Arteta'nın öğrencileri, Emirates Stadyumu'nda oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Londra temsilcisi, yükselen performansını devam ettirmeyi hedefliyor. 35 puanla 8. sırada yer alan Aston Villa ise güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Unai Emery yönetiminde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden deplasman takımı, tekrar ilk 4'te bitirmeyi amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal - Aston Villa MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal - Aston Villa maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

Arsenal - Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Aston Villa maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

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