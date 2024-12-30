Aston Villa - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Aston Villa - Brighton karşı karşıya gelecek. Son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Brighton 26 puanla 10. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Brentford ile 0-0 berabere kalan deplasman takımında Ferdi Kadıoğlu'nun şans bulup bulmayacağı ise merak ediliyor. 28 puanla 9. sırada yer alan Aston Villa ise kritik mücadeleyi kazanarak, üst sıralara çıkmayı hedefliyor.Unai Emery yönetiminde başarılı performans gösteren ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VİLLA - BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Brighton maçı 30 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FERDİ KADIOĞLU OYNAYACAK MI?

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında oynanan Brentford maçında şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu'nun Aston Villa maçında sonradan oyuna girmesi bekleniyor. Sezon başında, Fenerbahçe'den İngiliz takımına transfer olan 25 yaşındaki A Milli futbolcunun nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Bu sezon ligde 6 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 387 dakika oyunda kalırken 1 de gol atma başarısı gösterdi.

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