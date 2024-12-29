Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Tottenham ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından son 2 maçını da kazanan Wolverhampton, güçlü rakibi karşısında da kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Kötü gidişe son vermek isteyen Tottenham ise bir an önce üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Wolverhampton maçı 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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