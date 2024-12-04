Newcastle United-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Newcastle United-Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United-Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City FC-Nottingham Forest maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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