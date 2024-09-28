  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig

Arsenal - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arsenal - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arsenal - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Arsenal ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal - Leicester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Leicester City maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de yeni dönem!
F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız ismin transferi sonrası...
DİĞER
46 yaşındaki Doğa Bekleriz’i tanıyabilen aşk olsun! Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!
Serhat Akın'ı Ali Koç mu vurdurdu: Bunlar 'Escobar' tekniği
Osimhen gönülden bağlandı!
G.Saray rekor için sahada! İşte muhtemel 11
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Cumartesi Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Cumartesi 08:14
Bülent Uygun: İyi mücadele ettik fakat talihsiz bir gol dengemizi bozdu Bülent Uygun: İyi mücadele ettik fakat talihsiz bir gol dengemizi bozdu 00:32
Şenol Güneş'ten motivasyon sözleri! Şenol Güneş'ten motivasyon sözleri! 00:21
Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar! Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar! 00:10
Trabzonspor Bankalar Birliği borcunu kapattı! Trabzonspor Bankalar Birliği borcunu kapattı! 00:10
Buruk o futbolcuları kızağa çekecek! Osimhen ve Icardi... Buruk o futbolcuları kızağa çekecek! Osimhen ve Icardi... 00:10
Daha Eski
RAMS Başakşehir 3 puanı kaptı! RAMS Başakşehir 3 puanı kaptı! 00:10
'F.Bahçe 25 dakika boyunca...' 'F.Bahçe 25 dakika boyunca...' 00:10
Osimhen G.Saray'da bir ilki yaşadı! Osimhen G.Saray'da bir ilki yaşadı! 00:10
Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! 00:10
Çakar'dan o yıldız için sert sözler! Çakar'dan o yıldız için sert sözler! 00:10
Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! 00:10