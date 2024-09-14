Manchester City - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Manchester City ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Brentford maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.