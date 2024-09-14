Brighton - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Brighton ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Ipswich Town maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.