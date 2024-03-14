Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United'dan Altay Bayındır'ı üzecek hamle! Form giyme şansı...

Manchester United'dan Altay Bayındır'ı üzecek hamle! Form giyme şansı...

TRANSFER HABERİ: Sezon başında Fenerbahçe'den İngiliz Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Andre Onana'nın gölgesinde kaldı. İngiliz devinden Altay'ın forma şansını daha da zora sokacak bir hamle geldi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 14:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United'dan Altay Bayındır'ı üzecek hamle! Form giyme şansı...

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer eden Manchester United, yaz transfer döneminde bir kaleci takviyesine daha hazırlanıyor.

Manchester United'dan Altay Bayındır'ı üzecek hamle! Form giyme şansı...

Takımın 3. kalecisi konumundaki Tom Heaton ile sezon sonunda vedalaşacak olan Kırmızı Şeytanlar, Andre Onana ve Altay Bayındır ile forma rekabetine girebilecek bir isim belirledi.

Manchester United'dan Altay Bayındır'ı üzecek hamle! Form giyme şansı...

Daily Mail'in geçtiği habere göre Manchester United, Columbus Crew forması giyen Patrick Schulte'yi renklerine bağlamayı hedefliyor. Haberde Patrick Schulte ile Arsenal'in de ilgilendiği belirtildi.

Manchester United'dan Altay Bayındır'ı üzecek hamle! Form giyme şansı...

MLS ekibiyle 2024 yılının sonuna kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki kalecinin +1 yıl da opsiyonu bulunuyor. Bu sezon toplam 5 maça çıkan Patrick Schulte 3 gole engel olamadı. ABD'li kaleci 2 maçta ise kalesini gole kapadı.

Manchester United'dan Altay Bayındır'ı üzecek hamle! Form giyme şansı...

Milli kalecimiz Altay Bayındır ise sadece FA Cup'ta oynanan Newport karşılaşmasında forma giyebildi. Bu karşılaşmayı Manchester United 4-2 kazandı.

Manchester United'dan Altay Bayındır'ı üzecek hamle! Form giyme şansı...

5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den İngiliz devinin yolunu tutan Altay'ın 2027 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

DİĞER
Ateş Kuşları’nda Sultan ve Kara’nın sırları açığa mı çıkıyor?
Son dakika: Konya'da Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü! Pilot paraşütle kurtuldu: Şantiyede görevli bir askeri personel şehit oldu
Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu
G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bournemouth'tan müthiş geri dönüş!
Emirates'te futbolcular için "ibadet odası" açıldı!
TFF'den "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı!
Süper Loto sorgulama ekranı 14 Mart Perşembe 2024
AFAD, Kandilli son depremler listesi (14 Mart 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Saint Gilloise muhtemel 11'ler Fenerbahçe - Saint Gilloise muhtemel 11'ler 13:31
Batshuayi ve Meunier'e müjde! Batshuayi ve Meunier'e müjde! 13:20
İşte Avrupa kupalarının kura programı! İşte Avrupa kupalarının kura programı! 12:53
G.Saray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus... G.Saray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus... 12:42
İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar! İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar! 12:32
3 büyükler transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor 3 büyükler transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor 11:55
Daha Eski
Al Feiha - Al Riyadh maçı hangi kanalda? Al Feiha - Al Riyadh maçı hangi kanalda? 11:54
Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı hangi kanalda? 11:50
Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu 11:45
Al Taee - Al Ittifaq maçı hangi kanalda? Al Taee - Al Ittifaq maçı hangi kanalda? 11:44
Alperen'e flaş sözleşme teklifi! Alperen'e flaş sözleşme teklifi! 11:33
ABD'ye Avrupa şampiyonu olarak gitmek istiyor! ABD'ye Avrupa şampiyonu olarak gitmek istiyor! 11:29