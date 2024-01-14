Manchester United 2-2 Tottenham (Maç sonucu ÖZET)

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Tottenham'ı ağırladı.
19.30'da başlayan mücadelenin henüz 3. dakikasında ev sahibi Kırmızı Şeytanlar, Hojlund'la öne geçti, 19'da Richarlison bu gole karşılık verdi: 1-1.
40. dakikada Rashford'la yeniden öne geçen Manchester United, 46. dakikada Bentancur'un golüne engel olamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Manchester United 32 puana ulaşarak 7. sıraya yükseldi; Tottenham ise 40 puanla 5. sırada yer aldı.
Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, 1 Şubat Perşembe günü Wolverhampton deplasmanına konuk olacak, Tottenham ise 31 Ocak Çarşamba günü evinde Brentford'u ağırlayacak.