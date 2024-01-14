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Manchester United 2-2 Tottenham (Maç sonucu ÖZET)

İngiltere Premier Lig 21. hafta maçında Manchester United sahasında konuk ettiği Tottenham'la 2-2 berabere kkaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 21:30
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Manchester United 2-2 Tottenham (Maç sonucu ÖZET)

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Tottenham'ı ağırladı.

19.30'da başlayan mücadelenin henüz 3. dakikasında ev sahibi Kırmızı Şeytanlar, Hojlund'la öne geçti, 19'da Richarlison bu gole karşılık verdi: 1-1.

40. dakikada Rashford'la yeniden öne geçen Manchester United, 46. dakikada Bentancur'un golüne engel olamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Manchester United 32 puana ulaşarak 7. sıraya yükseldi; Tottenham ise 40 puanla 5. sırada yer aldı.

Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, 1 Şubat Perşembe günü Wolverhampton deplasmanına konuk olacak, Tottenham ise 31 Ocak Çarşamba günü evinde Brentford'u ağırlayacak.

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