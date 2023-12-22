Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa 1-1 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nicolo Zaniolo 90+8'de puanı getirdi

Aston Villa 1-1 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nicolo Zaniolo 90+8'de puanı getirdi

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Aston Villa evinde Sheffield United'ı konuk etti. Maçın son anlarına 1-0 geride giren Aston Villa, Nicolo Zaniolo'nun 90+8'de attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 01:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aston Villa 1-1 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nicolo Zaniolo 90+8'de puanı getirdi

Aston Villa ile Sheffield United, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Villa Park'ta oynanan mücadelede hakem Anthony Taylor düdük çaldı.

Zorlu karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Aston Villa'nın Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Nicolo Zaniolo, 81. dakikada oyuna girerek 90+8'de attığı golle takımına puanı getirdi.

Sheffield United'ın golünü Cameron Archer kaydetti.

Bu sonuçla Aston Villa 39 puana ulaştı. Sheffield United'ın puanı ise 9 oldu.

DİĞER
Fahriye Evcen’in pozu sosyal medyaya damga vurdu! İşte Fahriye Evcen’den araba pozu!
MSB acı haberi duyurdu: 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralı
Leipzig'den G.Saray'a flaş cevap! Sözleşmesi...
G.Saray'a dünya yıldızı orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Liverpool'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması!
Liverpool - Arsenal maçı ne zaman?
Fotoğrafçılık Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
İşaret Dili Kursu ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Melo ile Walker sahayı ringe çevirdi! Melo ile Walker sahayı ringe çevirdi! 23:26
Ronaldo'lu Al Nassr sahasında kazandı! Ronaldo'lu Al Nassr sahasında kazandı! 22:55
Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu M. City! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu M. City! 22:52
Babel'den flaş yorum! "Ferdi ve Sacha Boey..." Babel'den flaş yorum! "Ferdi ve Sacha Boey..." 22:44
F.Bahçe Beko Almanya'da kazandı! F.Bahçe Beko Almanya'da kazandı! 22:13
Leipzig'den G.Saray'a flaş cevap! Sözleşmesi... Leipzig'den G.Saray'a flaş cevap! Sözleşmesi... 20:50
Daha Eski
Resmen açıklandı! Suarez ile Messi yeniden buluştu Resmen açıklandı! Suarez ile Messi yeniden buluştu 20:34
Trabzonspor Başakşehir maçına hazır Trabzonspor Başakşehir maçına hazır 20:29
Riva'da kritik zirve! İşte dikkat çeken o sözler... Riva'da kritik zirve! İşte dikkat çeken o sözler... 19:31
Beşiktaş o isimle görüşmelere başladı! Beşiktaş o isimle görüşmelere başladı! 19:27
Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi 18:47
F.Bahçe'den Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı F.Bahçe'den Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı 18:21