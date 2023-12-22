Aston Villa 1-1 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nicolo Zaniolo 90+8'de puanı getirdi

Aston Villa ile Sheffield United, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Villa Park'ta oynanan mücadelede hakem Anthony Taylor düdük çaldı.

Zorlu karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Aston Villa'nın Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Nicolo Zaniolo, 81. dakikada oyuna girerek 90+8'de attığı golle takımına puanı getirdi.

Sheffield United'ın golünü Cameron Archer kaydetti.

Bu sonuçla Aston Villa 39 puana ulaştı. Sheffield United'ın puanı ise 9 oldu.