Altay Bayındır: Manchester United'ın Türkiye'de rakibi yok

Milli kaleci sezon başında Fenerbahçe'de kaleye Dominik Livakovic'in transfer edilmesinin ardından Manchester United'ın yolunu tuttu. Kulüp televizyonuna konuk olan Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Bayındır, "Manchester çok güzel bir şehir. Burayı, insanları seviyorum. Dışarıda gezerken insanların pozitif konuşmalarını ve desteklemelerini seviyorum. Kazandığımızda mutlu oluyoruz" dedi.

İngiliz yemeklerinden de denediğini söyleyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Türk yemeklerinden biraz farklı bir kültür. İngiliz yemeklerini denemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Milli file bekçisi, Türkiye'de en çok Manchester United'ın desteklendiğini söyledi. Bayındır, "Türkiye'de Manchester United ilk sırada. Başka rakibi yok." dedi.