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Nottingham Forest - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 10:05
Nottingham Forest - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Sheffield United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Sheffield United maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST - SHEFFIELD UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nottingham Forest

Turner; Aurier, Worrall, Niakhate, Aina; Mangala, Danilo; Johnson, Gibbs-White, Elanga; Awoniyi

Sheffield United

Foderingham; Ahmedhodzic, Egan, Robinson; Baldock, Basham, Norwood, Lowe; Traore, Osula, Osborn

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