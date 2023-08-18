Nottingham Forest - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Sheffield United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Sheffield United maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST - SHEFFIELD UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nottingham Forest

Turner; Aurier, Worrall, Niakhate, Aina; Mangala, Danilo; Johnson, Gibbs-White, Elanga; Awoniyi

Sheffield United

Foderingham; Ahmedhodzic, Egan, Robinson; Baldock, Basham, Norwood, Lowe; Traore, Osula, Osborn

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...