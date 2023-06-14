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Brighton James Milner'ı kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberleri... Brighton, üst üste 8 sezon Liverpool forması giymiş olan tecrübeli İngiliz futbolcu James Milner ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 16:56
Brighton James Milner'ı kadrosuna kattı

Premier Lig'i 6. sırada bitirerek gelecek sezon ilk kez Avrupa kupalarında mücadelede edecek Brighton & Hove Albion, tecrübeli futbolcu James Milner takviyesi ile kadrosunu güçlendirdi. İngiliz ekibi, kariyerinde son 8 sezonda Liverpool forması giyen İngiliz futbolcu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Milner'ın kontratında 1 yıl da opsiyon olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Liverpool ile 31'i Premier Lig, 8'i Şampiyonlar Ligi, 2'si FA Cup, 1'i EFL Cup olmak üzere toplam 42 maçta oynarken, 2 asist katkısı sağladı.

37 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kupa koleksiyonunda 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 2 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüp Şampiyonluğu, 2 İngiltere Süper Kupa Şampiyonluğu bulunuyor.

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