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Southampton 4-4 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında Southampton sahasında Liverpool ile karşı karşıya geld. 4-4'lük skorla berabere biten maçta iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 20:36
Southampton 4-4 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında Southampton sahasında Liverpool ile kozlarını paylaştı.

Bol gollü geçen maç 4-4'lük skorla sona ererken iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Mücadelede ev sahibi Southampton'un golleri; 19'da Prowse, 28 ve 48'de Sulemana ve 64'de Armstrong'un ayağından geldi.

Konuk ekibin Liverpool'un gollerini ise 10 ve 73. dakikada Jota, 14'de Firmino 72'de ise Gakpo kaydetti.

Bu maçın ardından Liverpool 67 puanla 5. sırada ligi tamamladı.

Southampton ise 25 puanla 20. sırada yer aldı.


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