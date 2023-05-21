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Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 16:00
Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Southampton maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da beIN CONNECT'ten canlı yayınlanacak.


BRIGHTON - SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Steele; Gross, Dunk, Colwill, Estupinan; Caicedo, Gilmour; Enciso, Mac Allister, Mitoma; Ferguson

Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bednarek, Lyanco, Maitland-Niles; Ward-Prowse, Lavia; Sulemana, Alcaraz, S. Armstrong; Mara

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